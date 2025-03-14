Генштаб ЗСУ спростував оточення військ у Курській області

Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито оточення українських підрозділів у Курській області.



У заяві відомства підкреслюється, що Росія поширює подібні повідомлення з метою інформаційного тиску на Україну та її партнерів.



За даними Генштабу, ситуація в операційній зоні угруповання військ «Курськ» залишається без істотних змін.



За поточну добу на цьому напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, проте загрози оточення українських сил немає.



Раніше російська сторона опублікувала відео, на якому зафіксовано залишену позицію гаубиці M777 у Курській області.