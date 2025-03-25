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У Самарській області РФ дрон пошкодив будівлю заводу з виробництва вибухових речовин

25 березня 2025, 11:07

У Самарській області РФ дрон пошкодив будівлю заводу з виробництва вибухових речовин

Завод із виробництва вибухових речовин у Самарській області Росії. Фото: ASTRA Завод із виробництва вибухових речовин у Самарській області Росії. Фото: ASTRA

Дах заводу з виробництва вибухових речовин АТ «Промсинтез» горів в Чапаєвську Самарської області Росія внаслідок атаки БПЛА в ніч проти суботи. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що 22 березня в районі 5-ї ранку жителі Чапаєвська Самарської області чули вибух і бачили БПЛА.

«Ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська. Пошкоджень та постраждалих немає. Ліквідовано один БПЛА», — написав тоді голова регіону В'ячеслав Федорищев.

Проте, як з'ясувала ASTRA, безпілотник не був збитий, а влучив у дах будівлі однієї з майстерень підприємства АТ «Промсинтез», після чого дах спалахнув.

На гасіння пішло близько 30 хвилин, постраждалих немає. Про це повідомили джерела в МНС Росії, а також незалежно від них підтвердив родич працівника заводу.

Акціонерне товариство «Промсинтез» було створено в лютому 1997 року в місті Чапаєвськ Самарської області на базі ВАТ «Полімер» як підприємство з виробництва вибухових речовин, писав РБК.

На сайті компанії повідомляється, що «Промсинтез» — наступник Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин, заснованого в 1911 році Військовою радою при Військовому міністерстві Російської імперії і на сьогоднішній день є одним з основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.

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