Зміст переговорів делегацій РФ і США в Ер-Ріяді не оприлюднюватиметься — Пєсков

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що зміст переговорів в Ер-Ріяді між делегаціями США та Росії не буде оприлюднено.

Він пояснив це тим, що переговори, що проходять, є «технічними консультаціями».

Пєсков також зазначив, що нової розмови Володимира Путіна і Дональда Трампа в планах поки немає, «але за потреби вони з'являються досить швидко та оперативно».

Про зустріч у тристоронньому форматі (за участю США, Росії та України), за словами Пєскова, мови поки не йдеться.

Раніше сьогодні стало відомо, що в Ер-Ріяді проходить нова зустріч між українською та американською командами щодо перемир'я між Києвом і Москвою. Про це повідомило французьке агентство AFР із посиланням на джерело в українській делегації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Росія планували оприлюднити спільну заяву сьогодні вранці після переговорів у Саудівській Аравії, спрямованих на досягнення угоди про припинення вогню у Чорному морі. Заява очікувалася о 10:00 за київським часом.