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В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»

22 березня 2025, 15:21

В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»

У Луганську вбито помічника Ахмата. Фото: ТГ-канал АТЕШ У Луганську вбито помічника Ахмата. Фото: ТГ-канал АТЕШ

У тимчасово захопленому Луганську було ліквідовано пособника «Ахмата» Джейхуна Саламова, невідомий вистрілив у нього 16 разів. Інцидент стався внаслідок бандитських розбірок наприкінці лютого цього року. Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Як зазначається, кілер розстріляв Саламова в автомобілі, той отримав тяжкі поранення, пізніше помер. Відомо, що це була третя спроба його ліквідації.

«Нападник та його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом на батьківщину», — йдеться у повідомленні.

Довідка

Джейхун Саламов народився 1973 року в Азербайджані, був співвласником кафе «Кавказ» в окупованому місті. Убитий разом з другим власником кафе з початку окупації в 2014 році активно співпрацювали з російськими військами. Зокрема, надавали приміщення кафе для нарад, організовували харчування для військових та особисто займалися вербуванням співгромадян до загонів «Ахмат» та інших кадировських підрозділів.

Партизани додали, що майже три роки тому, 30 травня 2022 року, у цьому кафе було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова («Туман»), командира 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

Раніше ми писали, що у будівлі оборонного відомства РФ вбили співробітника контррозвідки Федеральної служби безпеки Володимира Фещенка. Вбитий також був чемпіоном Росії з гирьового спорту.

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