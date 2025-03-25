ЗСУ б'ють по переправах у Курській і Бєлгородській областях

Збройні Сили України активно завдають ударів по переправах у Курській і Бєлгородській областях РФ. Про це повідомляє телеграм-канал Para Pax.
Російські військові скаржаться, що ЗСУ застосовують по них касетні боєприпаси, знищуючи переправи й завдаючи значної шкоди.
У Генеральному штабі України підтвердили, що Повітряні Сили ЗСУ також успішно вразили місце зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Кіндратівка Курської області.
У результаті удару об'єкт було повністю знищено, ліквідовано до 30 російських військових.
«Знищення цього елемента військової інфраструктури противника знижує його спроможність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях», - йдеться в офіційному повідомленні.
Раніше стало відомо, що ЗСУ ліквідували майора РФ на території Бєлгородської області, в районі села Демидівка, де зараз тривають наступальні дії Сил оборони України.
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