ЗСУ б'ють по переправах у Курській і Бєлгородській областях

Результат ударів ЗСУ по техніці та ЗС РФ. Фото: кадр із відео

Збройні Сили України активно завдають ударів по переправах у Курській і Бєлгородській областях РФ. Про це повідомляє телеграм-канал Para Pax.



Російські військові скаржаться, що ЗСУ застосовують по них касетні боєприпаси, знищуючи переправи й завдаючи значної шкоди.



У Генеральному штабі України підтвердили, що Повітряні Сили ЗСУ також успішно вразили місце зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Кіндратівка Курської області.



У результаті удару об'єкт було повністю знищено, ліквідовано до 30 російських військових.



«Знищення цього елемента військової інфраструктури противника знижує його спроможність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях», - йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше стало відомо, що ЗСУ ліквідували майора РФ на території Бєлгородської області, в районі села Демидівка, де зараз тривають наступальні дії Сил оборони України.