У «ЛНР» розповіли про набір колишніх злочинців до лав російської армії

Протягом минулого року 136 раніше засуджених мешканців окупованої Луганської області підписали контракти з РФ на проходження військової служби. Таким чином людей відправили на війну проти ЗСУ.



З літа 2022 року російська приватна військова компанія «Вагнер» розпочала масове вербування ув'язнених у колоніях по всій Росії. Основний меседж — амністія після шести місяців участі у бойових діях, незалежно від терміну та тяжкості скоєного злочину.



Ув'язненим обіцяли зарплату, виплату компенсацій сім'ям, прощення судимостей та «героїчний статус». Вербування проходило під особистим контролем бізнесмена, Євгена Пригожина (загинув у серпні 2023 року), який відвідував колонії та виступав перед засудженими. Особливо зазначалося: жодного відступу, за дезертирство розстріл.



Тисячі ув'язнених (за деякими оцінками російських ЗМІ — до 50 тисяч осіб) було відправлено на фронт, зокрема з колоній суворого режиму. Багато хто з них загинув, дехто був публічно страчений самими ж «вагнерівцями» за спробу дезертирства.



Нині у Росії підсудним надається можливість участі у так званої «спеціальної військової операції» (СВО) в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності. У жовтні 2024 року Володимир Путін підписав закон, який дозволяє підсудним укладати контракти на військову службу в період мобілізації, воєнного стану чи воєнного часу.