ЗСУ ліквідували майора РФ на Бєлгородщині

Розвідники 225-го окремого штурмового батальйону ліквідували майора — заступника командира батальйону 83-го мотострілецького полку (в/ч 52034) зі складу 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії Юрія Борисовича Ломкіна.
Документи ліквідованого майора. Фото: 225 ОШБ
Судячи з усього, це сталося на території Бєлгородської області, в районі села Демидівка, де зараз тривають наступальні дії Сил оборони України.
Фото його паспорта та водійського посвідчення оприлюднив 225-й окремий штурмовий батальйон.
«Кадровий офіцер, який за життя не зробив нічого хорошого, але після смерті став корисним — допоміг нам інформацією про своїх "колег". Скоро можуть бути хороші новини», - йдеться в повідомленні.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях