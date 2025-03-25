ЗСУ ліквідували майора РФ на Бєлгородщині

Розвідники 225-го окремого штурмового батальйону ліквідували майора — заступника командира батальйону 83-го мотострілецького полку (в/ч 52034) зі складу 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії Юрія Борисовича Ломкіна.

Документи ліквідованого майора. Фото: 225 ОШБ

Судячи з усього, це сталося на території Бєлгородської області, в районі села Демидівка, де зараз тривають наступальні дії Сил оборони України.



Фото його паспорта та водійського посвідчення оприлюднив 225-й окремий штурмовий батальйон.

«Кадровий офіцер, який за життя не зробив нічого хорошого, але після смерті став корисним — допоміг нам інформацією про своїх "колег". Скоро можуть бути хороші новини», - йдеться в повідомленні.