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ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм

23 березня 2025, 16:45

ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм

ЗС РФ просунулися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка. Фото DeepState ЗС РФ просунулися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка. Фото DeepState

У районі села Тополі та біля Кам'янки фіксується просування російських військ і створення нового плацдарму. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Оскільки противник не домігся успіхів на плацдармах по річці Оскіл, на південь від ділянки Новомлинськ - Дворічна - Западне, російські війська активізувалися в районі Тополів, Красного Першого, а тепер і на північ від Кам'янки. Там вони створили ще один плацдарм.

Згідно з інформацією аналітиків, є певні проблеми з підрозділами, які утримують цю ділянку, і мобільний прикордонний загін, залучений для оборони, не завжди підходить для стримування берегової лінії.

Як і в попередніх випадках, російські війська намагатимуться об'єднати плацдарми за лінією Тополі - Кам'янка - Красне Перше, щоб накопичувати сили та просуватись углиб території, дестабілізуючи обстановку та відволікаючи українські резерви.

Наразі противник в основному застосовує піхоту, намагаючись закріпитися на зайнятих рубежах і розширювати зону контролю.

«Сподіваємося, що і на цьому напрямку буде вжито заходів для стабілізації, як це було зроблено раніше на плацдармах Новомлинськ - Дворічна - Западне», - йдеться в повідомленні DeepState.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська просунулися в районі Кам'янки та Тополів у Харківській області.

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