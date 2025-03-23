ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм

ЗС РФ просунулися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка. Фото DeepState

У районі села Тополі та біля Кам'янки фіксується просування російських військ і створення нового плацдарму. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



Оскільки противник не домігся успіхів на плацдармах по річці Оскіл, на південь від ділянки Новомлинськ - Дворічна - Западне, російські війська активізувалися в районі Тополів, Красного Першого, а тепер і на північ від Кам'янки. Там вони створили ще один плацдарм.



Згідно з інформацією аналітиків, є певні проблеми з підрозділами, які утримують цю ділянку, і мобільний прикордонний загін, залучений для оборони, не завжди підходить для стримування берегової лінії.



Як і в попередніх випадках, російські війська намагатимуться об'єднати плацдарми за лінією Тополі - Кам'янка - Красне Перше, щоб накопичувати сили та просуватись углиб території, дестабілізуючи обстановку та відволікаючи українські резерви.



Наразі противник в основному застосовує піхоту, намагаючись закріпитися на зайнятих рубежах і розширювати зону контролю.



«Сподіваємося, що і на цьому напрямку буде вжито заходів для стабілізації, як це було зроблено раніше на плацдармах Новомлинськ - Дворічна - Западне», - йдеться в повідомленні DeepState.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська просунулися в районі Кам'янки та Тополів у Харківській області.