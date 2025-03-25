Росіяни запустили балістику та дрони: ППО збила 78 російських цілей

ППО збила 139 БПЛА та ракету. Фото:

Російські окупанти в ніч на 25 березня запустили по Україні балістичну ракету та 139 дронів. Сили протиповітряної оборони збили 78 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 25 березня 2025 року (з 18:00 24 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М з Криму і 139 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — ідеться в повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 78 ударних БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.



Крім того, 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що війська РФ у ніч на 25 березня били дронами-камікадзе по Запорізькому району, поранено двох людей.