Армія РФ за добу 10 разів обстріляла населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 24 березня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:

Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 7.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок і лінію електропередач; у Зарічному зруйновано будинок. У Тихонівці Миколаївської громади зруйновано будинок, ще 6 — пошкоджено; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчі споруди



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що минулої доби, 24 березня, російська армія обстріляла Донеччину. Одна людина у Лимані постраждала.