В окупованому Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: п’ятеро загиблих

У Криму рейсовий автобус зіткнувся з фурою. Фото: Крим.Реалії

П'ятеро людей загинули та 18 постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Сімферопольському районі, повідомляє російська влада, передає «Крим.Реалії».



Трагедія сталася в районі села Укромне: рейсовий автобус, що прямував за маршрутом «Саки - Сімферополь», зіткнувся з великовантажним автомобілем.



За даними МНС Росії, у момент аварії в автобусі перебували 32 людини. П'ятеро з них загинули на місці, ще 18 дістали травми різного ступеня тяжкості. Причини та обставини аварії встановлюють.