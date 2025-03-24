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Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах

24 березня 2025, 23:00

Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах

Політика

 Переговори української та американської делегацій пройшли 23 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Президент Володимир Зеленський після розмови з міністром оборони Рустемом Умеровим заявив, що зустріч команд України та США у Саудівській Аравії є «досить корисною».

Новий раунд відбувся 24 березня. Переговори Росії та США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривали понад 12 годин.

Президент Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Україною щодо можливого придбання американськими компаніями українських електростанцій. Також він очікує на швидке підписання американо-української угоди про видобуток важливих корисних копалин.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю ТАСС заявив, що Володимир Путін не скасовував команди, яка забороняє бити по енергетичній інфраструктурі України.

Суспільство

 Міністерство національної єдності було створено 3 грудня 2024 року на базі ліквідованого Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. За два місяці свого існування МінНацЕд досі перебуває на стадії підготовки до запуску. Але критикують його не за це. Проблема в тому, що його хоч і створили на місці вже існуючої установи, передати повноваження від старого міністерства новому не відбулося. Зараз і чиновники, і депутати запитують: а навіщо ми взагалі створили нове міністерство, навіщо витрачаємо на нього державні гроші, і чи зможе Міністерство національної єдності справді об'єднувати. Ми спробували розібратися у цьому питанні.

З 20 березня 2025 року набула чинності постанова Кабінету міністрів № 299, якою уряд України визначив єдиний механізм виплати пенсій та страхових виплат для громадян, які перебувають за кордоном, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), а також для тих, хто залишив ці території та проживає на підконтрольній Україні. Організація «Група впливу» надала роз'яснення та покрокову інструкцію для пенсіонерів-переселенців, які опинилися у різних ситуаціях.

Бойові дії

 Двоє людей загинули і одна поранена внаслідок чергових атак російських окупантів на Донеччині 23 березня. У Херсоні постраждали двоє людей, кілька приватних будинків отримали значні пошкодження, виникли три пожежі. Вдень армія РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталі Сум , поранено 88 осіб, серед них 17 дітей.

В окупованій Луганській області загинули «військовий кореспондент» прокремлівського телеканалу «Известия» Олександр Федорчак, оператор телеканалу «Зірка» Андрія Панова та водій знімальної групи Олександр Сіркелі. В угрупуванні «ЛНР» заявили, що всього загинуло 6 людей. Ким були ще троє – не уточнили. Голова "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що також постраждав 14-річний підліток, він у лікарні.

За даними аналітиків DeepState, війська Росії просунулися поблизу селища Розлив на Новопавлівському напрямку. А також біля села Тарасівка на Покровському напрямі.

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