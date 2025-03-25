У Краматорську завершують опалювальний сезон: підписано розпорядження

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко підписав розпорядження про завершення опалювального сезону 2024-2025 років. Про це повідомляє МВА.

Згідно з розпорядженням, опалення у місті буде вимкнено у ніч проти 28 березня 2025 року.

Наголошується, що це стосується як житлового фонду, так і об'єктів соціальної інфраструктури.

«Рішення прийняте з метою раціонального використання енергоресурсів в умовах військового стану», — йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в ефірі українського ТБ Ранок. LIVE народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що опалювальний сезон в Україні завершують через дефіцит газу.

За його словами, атаки на газодобувну інфраструктуру призвели до втрати 40% потужності з видобутку газу.

«Нам просто зараз бракує газу. Тому закінчення опалювального сезону було ініційовано оператором ГТС, який відповідає за баланс газу, а також НАК "Нафтогаз"», — сказав Кучеренко.