У Краматорську завершують опалювальний сезон: підписано розпорядження

Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко підписав розпорядження про завершення опалювального сезону 2024-2025 років. Про це повідомляє МВА.
Згідно з розпорядженням, опалення у місті буде вимкнено у ніч проти 28 березня 2025 року.
Наголошується, що це стосується як житлового фонду, так і об'єктів соціальної інфраструктури.
«Рішення прийняте з метою раціонального використання енергоресурсів в умовах військового стану», — йдеться в повідомленні.
Раніше сьогодні в ефірі українського ТБ Ранок. LIVE народний депутат Олексій Кучеренко повідомив, що опалювальний сезон в Україні завершують через дефіцит газу.
За його словами, атаки на газодобувну інфраструктуру призвели до втрати 40% потужності з видобутку газу.
«Нам просто зараз бракує газу. Тому закінчення опалювального сезону було ініційовано оператором ГТС, який відповідає за баланс газу, а також НАК "Нафтогаз"», — сказав Кучеренко.
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