У столиці Саудівської Аравії завершилися переговори делегацій України та США

Готель в Ер-Ріяді, де проходили переговори делегацій США та України. Фото: Інтерфакс

Переговори делегацій США та України в Ер-Ріяді завершено. Про це виданню «Суспiльне» повідомило джерело, обізнане про переговорний процес.

Жодних інших подробиць він розкривати не став.

Агентство Bloomberg, у свою чергу, повідомляло, що в цьому раунді переговорів сторони обговорювали 30-денне припинення вогню у Чорному морі та відмову від ударів по енергооб'єктах.

Нагадаємо, сьогодні спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що зміст переговорів в Ер-Ріяді між делегаціями США та Росії не буде оприлюднено. Він пояснив це тим, що переговори, що проходять, є «технічними консультаціями».