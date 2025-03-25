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ЗСУ знищили російську станцію Р-330Ж «Житель»

25 березня 2025, 12:28

ЗСУ знищили російську станцію Р-330Ж «Житель»

Момент удару по Р-330Ж «Житель». Фото: кадр із відео Момент удару по Р-330Ж «Житель». Фото: кадр із відео

Розвідники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» виявили та знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж «Житель».


«Так виглядає грамотна командна робота», - зазначили бійці у підписі до опублікованого відео.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських окупантів склали 1180 осіб.

Також було знищено п'ять танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, три реактивні системи залпового вогню, 118 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 98 автомобілів і одну важку вогнеметну систему противника.

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