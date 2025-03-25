Російські війська вранці завдали удару по Костянтинівці: пошкоджено будинки

Російські війська вранці у вівторок, 25 березня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 06:30 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по місту Костянтинівці, внаслідок чого постраждалі відсутні», — зазначив він.



За словами Горбунова, пошкоджено 3 фасади приватних будинків.



Раніше ми писали, що 24 березня о 12:00 російські війська вдарили по північній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Інформація про постраждалих внаслідок цього обстрілу не надходила.