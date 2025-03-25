Удар по Покровську 17 березня: у лікарні померла 15-річна дівчинка

У медичній установі померла 15-річна дівчинка, яка постраждала внаслідок російської атаки у Покровську 17 березня. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.



«24 березня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу м. Покровськ Донецької області 17 березня», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, 17 березня вранці Покровськ потрапив під обстріл, стало відомо, що троє дітей отримали поранення — дівчинки 15 і 8 років та хлопчик 12 років. У неповнолітніх було діагностовано мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій та закриту черепно-мозкову травму.



Пізніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що раніше дітей було евакуйовано до безпечнішого населеного пункту, проте батьки вирішили повернутися до міста.



Понад 2444 діти постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 634.



