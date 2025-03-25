СБУ затримала «крота», який коригував вогонь по ЗСУ на Курщині

Затримано «крота», який коригував вогонь по ЗСУ на Курщині. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на кордоні Сумщини агента російської військової розвідки, який допомагав ворогу на Курщині, передаючи координати для ударів по українських військах.







За даними слідства, зрадник був завербований через телеграм-канал, де висловлювався на підтримку окупантів. Після вербування він мобілізувався в українську армію, перевівся до бойової бригади й почав збирати розвіддані для Росії.



Основними цілями РФ були системи радіоелектронної боротьби та артилерія, що контролює дії окупантів. Агент передавав інформацію через месенджер із фото, координатами та текстовими коментарями.

Затримання «крота», який коригував вогонь по ЗСУ на Курщині. Фото: СБУ

Військова контррозвідка СБУ відстежувала його діяльність від самого початку. У результаті спецоперації зрадника затримали з доказами — телефоном і агентурними звітами.



Зловмиснику висунуто обвинувачення в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ та Нацполіція затримали в Тернополі 14-річну агентку РФ, яку російські спецслужби змусили готувати теракт, шантажуючи її відвертими фото.