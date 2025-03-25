У Покровську через російський обстріл постраждала жінка

У понеділок, 24 березня, о 12:00 російські війська вдарили по північній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, в одному з яких виникла пожежа. Інформація про постраждалих внаслідок цього обстрілу не надходила. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Також учора до Покровського районного управління поліції (РУП) надійшло повідомлення про те, що 23 березня близько 13:00 стався обстріл FPV-дроном центральної частини міста, внаслідок чого поранена місцева мешканка 1962 року народження.

З пораненням, акубаротравмою, множинними забиттями голови, обличчя, нижніх та верхніх кінцівок та передньої черевної стінки жінка була доставлена до лікарні.