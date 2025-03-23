Атака БпЛА на Київ: 3 загиблих, серед них дитина

Результат атаки БпЛА на Київ. Фото: ДСНС Києва

Унаслідок нічної атаки російських БпЛА на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.



Повітряна тривога тривала 5 годин 13 хвилин - з 20:39 до 01:52. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів зафіксовано пошкодження в п'яти районах столиці. У Подільському районі збитий БпЛА впав у промзоні без руйнувань, також сталося загоряння на 20-му поверсі житлового будинку, пожежу ліквідовано.



У Дніпровському районі горіли верхні поверхи 9-поверхового будинку, пошкоджено будівлю закладу громадського харчування та квартиру на 6-му поверсі багатоповерхівки.



У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків і пожежу в офісно-складській будівлі площею 2000 кв. м, а також загоряння металевого контейнера.



У Деснянському районі уламки впали в лісопарковій зоні. У Шевченківському районі пошкоджено шість автомобілів у житловому кварталі.



За офіційними даними, 10 осіб дістали поранення. Серед загиблих — батько та його маленька донька. Наймолодшому з постраждалих лише 11 місяців.