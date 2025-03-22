Під час обстрілу мешканку Костянтинівки врятував від загибелі пес ►

Напередодні російські військові скинули на Костянтинівку три авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинула 78-річна жінка.



Чотири особи отримали поранення: 70-річний чоловік, жінки 45 та 70 років, а також 18-річна дівчина.



На місцях ударів працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики. Постраждалих доправили до лікарні. На відео — порятунок людей поліцією в перші хвилини після авіаудару Костянтинівкою.

Під час обходу поліцейські знайшли жінку, яку врятував її пес — німецька вівчарка на прізвисько Вулкан. За три хвилини до вибуху собака загавкав і загнав господиню в будинок, після чого прикрив собою. Будинок сім'ї майже повністю зруйнований.

Пошкоджено 36 приватних будинків, об'єкт інфраструктури, дві нежитлові будівлі, три гаражі, два легкові автомобілі, п'ять ліній електропередач і два газопроводи.

Російська армія минулої доби, 21 березня, атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків та адміністративні будівлі.