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Україна отримає від Естонії військову допомогу на 100 мільйонів євро

22 березня 2025, 13:39

Україна отримає від Естонії військову допомогу на 100 мільйонів євро

Естонія надасть Україні військову допомогу. Фото: pixabay Естонія надасть Україні військову допомогу. Фото: pixabay

Україна надала Естонії список бажаної військової допомоги на 100 мільйонів євро. До списку увійшли безпілотні літальні апарати та безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання, які постачають естонські оборонні підприємства. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства Естонії.

Подробиці, кількість та строки постачання не розголошуються.

«Минулого року ми домовилися, що і цього, і наступного року підтримуватимемо Україну у військовому відношенні, виділяючи 0,25 % ВВП на рік із продукції естонської оборонної промисловості. Приємно було бачити, що багато естонських виробників запропонували свою продукцію. Сьогодні (21 березня) ми отримали зворотний зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям», — зазначив міністр оборони Ханно Певкур.

Естонія продовжить підтримувати Україну, зокрема країна надасть пряму військову матеріальну допомогу, сприятиме навчанню українських сил оборони і разом з Люксембургом стане співголовою IT-коаліції допомоги Україні. Естонія також допоможе сформувати і підготувати українську бригаду до кінця 2025 року. 

Раніше ми писали, що план фінансування України з боку ЄС у рамках механізму ERA передбачає виділення по 1 млрд. євро щомісяця, а в грудні — одноразовий транш у розмірі 6 млрд. євро.

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