Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Трампа запевняють, що Вашингтон працює над перемир'ям, яке влаштує і Україну, і Росію

22 березня 2025, 11:25

У Трампа запевняють, що Вашингтон працює над перемир'ям, яке влаштує і Україну, і Росію

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що кінцевою метою поточного етапу переговорів США з Україною та Росією є тимчасове припинення вогню на 30 днів із подальшим обговоренням постійного миру.

«Ми вже недалеко від цього. 30-денне припинення вогню це момент, коли ми зможемо зрозуміти реальні умови на полі бою. Саме тому я почав із Курська», — заявив Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону.

Він повторив твердження президента Трампа про те, що нібито частина українських військ оточена у Курській області, попри неодноразові спростування цієї інформації з боку України.

Віткофф також спростував припущення про невдачу розмови між Трампом та Путіним. За його словами, угода про припинення атак щодо енергетичної інфраструктури — значний крок уперед. В рамках цієї угоди Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці, а Україна — по російській.

Крім того, обговорюється відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі, реалізація якого очікується протягом тижня.

«Вони ніколи не обговорювали це раніше. А тепер обговорюють. Це дуже важливі речі», — зазначив спецпосланець.

Він повідомив, що технічні групи збираються у Джидді (Саудівська Аравія) з понеділка, щоб продовжити обговорення. За його словами, «з Росії надходить багато позитивних сигналів», а президент України Володимир Зеленський провів конструктивну розмову з Трампом після бесіди Трампа з Путіним.

«Ми хочемо укласти угоду, з якою зможе жити український народ. І щоб усі сторони були певною мірою задоволені. Я оптимістично налаштований», — додав Віткофф.

Також він підкреслив, що вздовж 2000 км кордону України та Росії тривають 70–90 бойових зіткнень щодня, і умови їх припинення також будуть частиною переговорів.

Також Віткофф в інтерв'ю Карлсону назвав однією з головних перепон для завершення війни, розв'язаної Росією проти України, питання статусу Криму та окупованих регіонів Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення припинення вогню в Україні розвивається позитивно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання юрисдикції Криму. Цього тижня він знову підтвердив, що Україна не піде на визнання тимчасово окупованих територій російськими, включаючи Крим.

«Це буде одне з найчутливіших питань майбутніх переговорів. Але для нас червона лінія — це визнання наших територій російськими. Ми на це не підемо», — сказав він на пресконференції з президентом Фінляндії.

ТЕГИ

Люди
Стів Віткофф
Інше
перемир'я мирні переговори

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
16:57
«ЛНР» назвала кількість аварійних будинків на окупованій Луганщині
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
12:50
Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці
12:14
В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей
11:35
У Севастополі під машиною екскомандира «Беркута» знайшли підозрілий пакунок
11:12
Партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську. Де він знаходиться
10:25
В угрупуванні «ДНР» заявили, що запобігли теракту в захопленому Маріуполі
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
усі новини
12:28
Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні — ЗМІ
12:11
Зеленський приїхав на Донеччину ►
11:46
Окупанти просунулися на Лиманському напрямку — DeepState
11:25
У Трампа запевняють, що Вашингтон працює над перемир'ям, яке влаштує і Україну, і Росію
10:39
Трьох дітей та трьох дорослих евакуювали з Волноваського району
10:21
Війська РФ обстріляли Донеччину за добу понад 20 разів — Філашкін
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
09:50
Спецпосланець Трампа: головна проблема війни — питання Криму та окупованих територій
09:38
Росіяни заявили про удар по промпідприємству в Самарській області
09:09
По мирних містах били ракети і дрони: серед поранених і загиблих українців — діти
08:57
ППО вночі збила сотню російських безпілотників
08:38
Обстріли Донеччини: 2 загиблих, 9 поранених
08:25
Ростовську область РФ масовано атакували дрони: є постраждалі та пошкодження
23:15
Запоріжжя під обстрілом: є загиблі та поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
22:09
Росія пропонує дешеву іпотеку на покупку вторинного житла в Слов'янську та Краматорську
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
20:21
З початку 2024 року втрати армії РФ становили понад півмільйона — Сирський
19:48
Зеленський: Україна повернула 4306 полонених і продовжує боротися за кожного
18:55
Суд для Путіна: на якій стадії знаходиться проєкт
усі новини
ВІДЕО
Зеленський приїхав на Донеччину ► Зеленський приїхав на Донеччину ►
22 березня, 12:11
Ростовську область атакували дрони. Фото: скриншот з відео Ростовську область РФ масовано атакували дрони: є постраждалі та пошкодження
22 березня, 08:25
Удар по російському ЗРК «Бук-М1». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську систему ППО «Бук-М1» на одному з ключових напрямків
21 березня, 15:53
Удар по пункту управління БПЛА росіян на Луганщині. Фото: кадр із відео Українські війська знищили пункт управління БПЛА російської армії у Луганській області: кадри
21 березня, 13:59
Результат атаки рф на Запорізьку область. Фото: кадр із відео Нічний удар по Запорізькій області: зруйновано житлові будинки
21 березня, 13:25
Удар по російській бронетехніці на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм армії РФ на Сіверському напрямку: підбита бронетехніка та знищений десант росіян
21 березня, 11:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір