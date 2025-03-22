У Трампа запевняють, що Вашингтон працює над перемир'ям, яке влаштує і Україну, і Росію

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що кінцевою метою поточного етапу переговорів США з Україною та Росією є тимчасове припинення вогню на 30 днів із подальшим обговоренням постійного миру.



«Ми вже недалеко від цього. 30-денне припинення вогню це момент, коли ми зможемо зрозуміти реальні умови на полі бою. Саме тому я почав із Курська», — заявив Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону.



Він повторив твердження президента Трампа про те, що нібито частина українських військ оточена у Курській області, попри неодноразові спростування цієї інформації з боку України.



Віткофф також спростував припущення про невдачу розмови між Трампом та Путіним. За його словами, угода про припинення атак щодо енергетичної інфраструктури — значний крок уперед. В рамках цієї угоди Росія не завдаватиме ударів по українській енергетиці, а Україна — по російській.



Крім того, обговорюється відновлення мораторію на морські удари у Чорному морі, реалізація якого очікується протягом тижня.



«Вони ніколи не обговорювали це раніше. А тепер обговорюють. Це дуже важливі речі», — зазначив спецпосланець.



Він повідомив, що технічні групи збираються у Джидді (Саудівська Аравія) з понеділка, щоб продовжити обговорення. За його словами, «з Росії надходить багато позитивних сигналів», а президент України Володимир Зеленський провів конструктивну розмову з Трампом після бесіди Трампа з Путіним.



«Ми хочемо укласти угоду, з якою зможе жити український народ. І щоб усі сторони були певною мірою задоволені. Я оптимістично налаштований», — додав Віткофф.



Також він підкреслив, що вздовж 2000 км кордону України та Росії тривають 70–90 бойових зіткнень щодня, і умови їх припинення також будуть частиною переговорів.



Також Віткофф в інтерв'ю Карлсону назвав однією з головних перепон для завершення війни, розв'язаної Росією проти України, питання статусу Криму та окупованих регіонів Донбасу, частини Запорізької та Херсонської областей.



Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.



Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення припинення вогню в Україні розвивається позитивно.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання юрисдикції Криму. Цього тижня він знову підтвердив, що Україна не піде на визнання тимчасово окупованих територій російськими, включаючи Крим.



«Це буде одне з найчутливіших питань майбутніх переговорів. Але для нас червона лінія — це визнання наших територій російськими. Ми на це не підемо», — сказав він на пресконференції з президентом Фінляндії.