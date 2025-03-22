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Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога

22 березня 2025, 14:58

Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога

У Києві 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога. Фото: поліція У Києві 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога. Фото: поліція

У приватній стоматологічній клініці у Києві помер 7-річний хлопчик. Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога», — йдеться в повідомленні.

Медики протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, проте дитина померла.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше ми писали, що стало відомо, що 20 березня помер медик з Покровська та військовослужбовець 110 бригади територіальної оборони Сергій Проскуров.

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