Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога

У Києві 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога. Фото: поліція

У приватній стоматологічній клініці у Києві помер 7-річний хлопчик. Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога», — йдеться в повідомленні.



Медики протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, проте дитина померла.



Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.



Раніше ми писали, що стало відомо, що 20 березня помер медик з Покровська та військовослужбовець 110 бригади територіальної оборони Сергій Проскуров.