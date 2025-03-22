Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога

У приватній стоматологічній клініці у Києві помер 7-річний хлопчик. Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога», — йдеться в повідомленні.
Медики протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, проте дитина померла.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з'ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Раніше ми писали, що стало відомо, що 20 березня помер медик з Покровська та військовослужбовець 110 бригади територіальної оборони Сергій Проскуров.
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