Китай розглядає можливість приєднатися до миротворчої місії в Україні — ЗМІ

Китай розглядає можливість участі у миротворчих силах в Україні. Фото: AP Photo / Andy Wong

Китай, найімовірніше, розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні кола Євросоюзу, знайомі з цим питанням.



Китайські дипломати проводили переговори та вивчали, як до такого кроку поставиться Європа.



На думку джерел, «залучення Китаю до «коаліції охочих» можливо підвищить згоду Росії на введення миротворчих військ в Україну».



Однак це питання залишається доволі «делікатним».



Зазначимо, нещодавно видання «Новини Донбасу» опублікувало статтю — «Допомога чи сумнівна перспектива: чи миротворчі війська зможуть гарантувати безпеку в Україні».