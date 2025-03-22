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Прикордонники знищили БМП та три гармати армії РФ на Харківщині

22 березня 2025, 14:05

Прикордонники знищили БМП та три гармати армії РФ на Харківщині

Прикордонники знищили БМП та три гармати росіян. Фото: скриншот Прикордонники знищили БМП та три гармати росіян. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили бойову машину піхоти (БМП) та три гармати російських окупантів. Це сталося на Харківщині. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».

Розвідувально-ударні групи БпЛА та артилеристи бригади «Гарт» завдали низку ударів по вогневих позиціях армії РФ.

«Уражень зазнали ворожа БМП, дві гармати Д-30 та одна МТ-12 «Рапіра», знищені чотири точки зльоту БПЛА», — йдеться в повідомленні.

ійськовослужбовці Держприкордонслужби продовжують виконувати бойові завдання з протидії російсько-окупаційним військам у Харківській області.

Раніше ми писали, що на Торецькому напрямку вже давно все знищено за допомогою керованих авіабомб, тому там артилерія не таку активну роль відіграє.

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