За добу в Донецькій області загинули 3 людини, 4 поранені

22 березня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області в місті Покровськ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Крім того, протягом доби ще четверо жителів регіону дістали поранення: двоє — у Покровську, ще по одному — у Краматорську та Слов'янську.







Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 3115 осіб убитими та 6866 — пораненими.



Нагадаємо, днем раніше армія РФ знову обстріляла Покровськ Донецької області. В одному з житлових кварталів міста на вулиці загинув 41-річний чоловік.