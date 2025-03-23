За добу в Донецькій області загинули 3 людини, 4 поранені

22 березня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області в місті Покровськ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Крім того, протягом доби ще четверо жителів регіону дістали поранення: двоє — у Покровську, ще по одному — у Краматорську та Слов'янську.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя і Волновахи вже склала 3115 осіб убитими та 6866 — пораненими.
Нагадаємо, днем раніше армія РФ знову обстріляла Покровськ Донецької області. В одному з житлових кварталів міста на вулиці загинув 41-річний чоловік.
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