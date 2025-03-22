Атака на Покровськ: серед жертв — чоловік і жінка похилого віку

Вдень армія РФ знову обстріляла Покровськ на Донеччині. В одному із житлових кварталів міста на вулиці загинув 41-річний чоловік. Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.



Крім того, біля будинку було поранено 66-річну місцеву мешканку. Отримані травми виявилися несумісними із життям — жінка померла під час евакуації з місця обстрілу.



Тип зброї, використаної для атаки, уточнюється.



Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Напередодні російські військові скинули на Костянтинівку три авіабомби ФАБ-250. Внаслідок обстрілу у власному будинку загинула 78-річна жінка.



Російська армія минулої доби, 21 березня, атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків та адміністративні будівлі.



22 березня російські війська тричі атакували територію Краматорської громади.