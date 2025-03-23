ППО збила 97 ударних БпЛА під час масованої атаки

У ніч на 23 березня 2025 року Росія атакувала Україну 147 дронами, серед яких були ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено:
Зазначається, що цієї ночі Росія застосувала найбільшу кількість саме ударних дронів — щонайменше 122 одиниці, а кількість імітаторів становила 25.
Унаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.
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