ППО збила 97 ударних БпЛА під час масованої атаки

ППО збила 97 ударних БпЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 23 березня 2025 року Росія атакувала Україну 147 дронами, серед яких були ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.







Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено:

Збито 97 ударних БпЛА (Shahed та інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

25 ворожих дронів-імітаторів були локально втрачені та не досягли цілей.

Зазначається, що цієї ночі Росія застосувала найбільшу кількість саме ударних дронів — щонайменше 122 одиниці, а кількість імітаторів становила 25.



Унаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька області.