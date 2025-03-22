Зеленський приїхав на Донеччину ►

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Донецької області та вшанував пам'ять загиблих біля стели на в'їзді в регіон сьогодні, 22 березня.



«Дякую всім нашим захисникам та захисникам. Честь усім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», — написав глава держави у Talagram.



Повідомлення проілюстроване відеозаписом Зеленського біля стели. Президент також поспілкувався із військовослужбовцями.

Під час візиту президент відвідав командний пункт тактичної групи «Покровськ» та зустрівся з командирами «Лінії дронів» — об'єднання професійних безпілотних підрозділів ЗСУ.



Він заслухав доповідь про ситуацію на Покровському напрямку, виконання завдань та оперативну ситуацію. Також вручив державні нагороди українським військовим.



Командири з позивними Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес та Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції в Курській області, а також на Донецькому та інших ключових напрямках.



«Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує», — зазначив президент.

Як повідомлялося, Україні вдалося повернути 4 306 військовополонених, і робота щодо повернення кожного триває.