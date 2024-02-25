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Вихід ЗСУ з Авдіївки: Куди наступатиме армія РФ після захоплення міста

Новини Донбасу
25 лютого 2024, 18:00

Вихід ЗСУ з Авдіївки: Куди наступатиме армія РФ після захоплення міста

Російські війська завдавали ударів по Авдіївському коксохімзаводу під час захоплення міста. Фото: libkos / Instagram Російські війська завдавали ударів по Авдіївському коксохімзаводу під час захоплення міста. Фото: libkos / Instagram

17 лютого українські підрозділи вийшли з Авдіївки Донецької області. Рішення про виведення Сил оборони з міста ухвалили через загрозу оточення та заради збереження життів захисників, пояснив президент Володимир Зеленський. Українські війська відійшли на підготовлені позиції, які росіянам атакувати «в лоба» буде складно. Однак не виключено, що окупанти активізують зусилля на інших ділянках фронту. Чи варто найближчим часом очікувати ускладнення ситуації — в огляді «Новин Донбасу».

Росіяни перекидають сили та техніку

За кілька місяців інтенсивних російських штурмів міста, починаючи з жовтня минулого року, українські військові завдали ворогові величезних втрат: близько 47 тис. в особовому складі. У Британській розвідці припускають, що після Авдіївки російській армії необхідне переоснащення, але вона поступово намагатиметься просуватися далі. 

У противника є значні вивільнені сили, які він може задіяти на інших ділянках фронту. За даними заступника командира Третьої ОШБр ЗСУ Максима Жоріна, російські окупанти почали перекидати вцілілі підрозділи солдатів і техніку з-під Авдіївки.

Російські військові у Авдіївці. Фото: «РІА Новини»

Під загрозою Куп'янськ і Часів Яр?

Низка експертів вважає, що найближчим часом слід очікувати складної ситуації на Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Виходячи з тієї ситуації, яка склалася, росіяни зараз спробують вирівняти фронт, каже військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

«Спробують у районі Бахмута якось дістатися до Часового Яру. Хоча там досить проблематична картина для росіян. Часів Яр — на висоті. А йти знизу — вгору завдання набагато складніше. І район Куп’янська: за рахунок короткого плеча від російської території, за рахунок можливості великих постачань військової амуніції та боєприпасів вони спробують якось просунутися», — зазначив Світан.



Він також не виключає, що окупанти можуть зробити спроби просунутися в напрямку Вугледара і Курахового. Або ж повернути позиції біля Роботиного Запорізької області, які втратили влітку минулого року.

«Можуть спробувати наше вклинення зрізати. Але це не стратегічне завдання, а більше оперативно-тактичне. Будуть намагатися — не означає, що виконають. Там досить серйозні в нас укріплення», — пояснив експерт.

Оцінюючи обстановку на фронті, військовий експерт Олег Жданов припустив, що російське командування, досягнувши успіху на одній ділянці, зараз максимально намагатиметься реалізувати свої переваги. 

«Перевага у них одна — чисельність техніки та особового складу. Вони накопичили близько 460-470 тис. особового складу на наших територіях, сконцентрувавши його на основних напрямках, де їм потрібно вирішувати завдання із захоплення територій. Це лінія Сватове — Кремінна, Бахмутський, Авдіївський, який можна об'єднати з Мар'їнським, і Запорізький напрямки. Думаю, що найближчим часом ми спостерігатимемо серйозний тиск з боку російських військ на наші оборонні рубежі. Вони намагатимуться прорвати оборону і захопити якомога більше територій», — вважає Жданов.

Ситуація на фронті у Донецькій області від Бахмута до Авдіївки. Карта DeepState

Донбас як самоціль

Є припущення, що захоплення Авдіївки дасть змогу російським окупантам просуватися на захід Донеччини. 

Марина Мирон, експертка з оборонних досліджень, вважає, що один із можливих напрямків — це Слов'янськ і Краматорськ. 

«Ми бачимо активність на всіх напрямках, але поки не знаємо, куди саме вони підуть. Захоплення Авдіївки дало перевагу російській логістиці», — сказала вона.

Проте, згідно з оцінкою аналітиків ISW, обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Таку думку поділяє і військовий експерт Олексій Гетьман. Після тих втрат, яких росіяни зазнали під Авдіївкою, вони перегруповуватимуться, зазначає він.

«Вони ж для захоплення Авдіївки перекидали війська з Куп'янського напрямку, тепер, імовірніше за все, війська будуть повернуті і доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки», — наголосив він у коментарі «РБК-Україна».

Авдіївка у лютому 2024 року. Фото: соцмережі

Військовий експерт Петро Черник провів паралелі з ситуацією, коли ЗСУ були змушені покинути Бахмут. Тоді також говорили про «обвал фронту» і побоювалися істотного прориву загарбників на Донбасі. 

«Втрата Авдіївки — точно не катастрофа. Ми маємо подібний приклад — вихід із Бахмута. Але далі росіяни просунутися не змогли. Та ми розуміємо, що у Путіна скоро перепризначення на посаді президента РФ і йому потрібні позитивні результати. У їхньому розумінні — це повний контроль над двома областями, Донецькою та Луганською, щоб було б надвеликим успіхом. Чи вдасться окупантам це — час покаже», — зазначив Черник. 

Чи є загроза на лівобережжі?

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк вважає, що наразі немає загрози того, що російське командування масово перекине сили, які вивільнилися, з Авдіївського напрямку на південну частину фронту, зокрема лівий берег Херсонської області.  

«Загальна чисельність угруповання російських військ «Днепр», яке перебуває на лівому березі, дає змогу його командуванню маневрувати особовим складом і поповнювати свій ресурс, необхідний на передовій, за рахунок тилових підрозділів», — сказала Гуменюк.

За її словами, навіть поповнення з Криму поки що росіянам не так потрібне і не налагоджене якимось стрімким потоком.

Будівництво фортифікаційних споруд. Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

Повторний наступ на Київ — малоймовірний

На тлі складної обстановки на фронті неодноразово в інформпросторі почали лунати і меседжі про ймовірність повторного наступу РФ на півночі України. 

На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова, у Росії зараз немає можливостей почати повторний наступ на Київ.

Таку загрозу, як і те, що росіяни знову зможуть перетнути Дніпро і захопити Херсон, відкидає і військовий експерт, оглядач The Economist Шашанк Джоші.

«Але через два-три роки, якщо ми нічого не робитимемо, якщо тенденції погіршуватимуться, це може стати можливим», — припустив Джоші.

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