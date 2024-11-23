Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Відділення «Укрпошти», по яких місяць тому вдарила РФ, знову відкрито на Донеччині

23 листопада 2024, 08:15

Відділення «Укрпошти», по яких місяць тому вдарила РФ, знову відкрито на Донеччині

Два відділення «Укрпошти» відновили свою роботу на Донеччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, йдеться про відділення пошти у Миколаївці та Олексієво-Дружківці. Місяць тому російські війська вдарили по цих населених пунктах.

Для відділення у Миколаївці знайшли нове приміщення. Воно розбите під час обстрілів не вперше. У 2014 році відділення також зазнало обстрілів російських військових та бойовиків. Уряд Японії тоді допоміг «Укрпошті» відновити відділення. Через 10 років його знову пошкоджено.

В Олексієво-Дружківці встановили сучасне модульне відділення із додатковим захистом. Саме модульне облаштування допомагає пошті швидко відновити роботу пошти, наголосив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Воно знаходилося неподалік відділення «Нової пошти», яке також було знищено авіаударом.

Дивіться також:

ТЕГИ

Місця
Миколаївка Олексієво-Дружківка
Організації
Укрпошта
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
12:50
Російський літак скинув ФАБ-500 на садове товариство в окупованій Макіївці Донецької області
11:39
Війська РФ захопили чверть міста Курахове — аналітик BILD
11:15
На Луганщині завербовані силовиками РФ вчителі шукають «неблагонадійних росіян» серед батьків школярів – ОВА
09:44
У захопленому Маріуполі працювала ППО, у місті частково пропало світло — міськрада
07:30
«АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БпЛА РФ у Донецькій області
23:20
Головне за день: РФ вдарила по Дніпру новітньою балістичною ракетою. Обстріли Донбасу
21:50
Працівники макіївської фабрики місяцями не отримували зарплату
15:59
У Криму вибухи, працює ППО: «голова» Севастополя заявив, що було запущено ракету «Нептун»
14:34
Поблизу Маріуполя окупанти ремонтують дорогу, яка сполучатиме місто з трасою на анексований Крим
13:11
Окупована Горлівка під обстрілом: поранено 12 мешканців
11:00
У Маріупольському районі росіяни розпочали «агресивну мобілізацію» молоді. У мерії пояснили, як це відбувається
09:19
Армія РФ просунулася в Кураховому — DeepState
23:00
Головне за день: ЗСУ використали Storm Shadow. Бої в центрі Курахового
16:20
В окупованій Горлівці без тепла залишаються понад 800 житлових будинків
15:50
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:08
Окупанти виводять ППО з Євпаторії для захисту Кримського мосту — АТЕШ
11:59
Загинула жінка через обстріл окупованої Горлівки
усі новини
10:36
Армія РФ обстріляла Краматорськ із РСЗВ «Торнадо-С», а Покровськ — ракетою «Р-37
09:42
На Херсонщині від російських обстрілів постраждали 5 людей
08:59
Одна людина загинула та дев'ятьох поранено на Донеччині за добу
08:15
Відділення «Укрпошти», по яких місяць тому вдарила РФ, знову відкрито на Донеччині
23:26
Головне за день: Армія РФ захопила чверть Курахового. Подробиці удару по Дніпру
22:42
Суд відправив у в'язницю чоловіка, котрий у Слов'янську коригував вогонь російських військ
22:00
Україна сподівається отримати від партнерів системи ППО, здатні захистити від російської балістики
21:22
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
20:40
У найближчі 20 років Росія бачить Україну захопленою та розділеною — розвідка
19:20
Росія випускатиме «Орешник» серійно — Путін
18:29
«Орешник» чи «Кедр»: Українська розвідка пояснила, над якими ракетами працює Росія і чим вони небезпечні
17:45
Поблизу Вугледару російські окупанти розстріляли п`ять українських військових
17:13
Дрони вдарили по полігону в Астраханській області: саме звідти Росія запустила нову балістичну ракету по Дніпру
16:48
У чотирьох містах Донецької області немає води: причина
16:40
Одна жінка загинула, двох чоловіків поранено: у прокуратурі розповіли про наслідки обстрілу Краматорська (доповнено)
16:34
Зрадив Україну ще в 2014 році: суд виніс вирок «міністру юстиції ДНР»
16:30
Частина окупованої Горлівки, як і раніше, без світла і тепла
16:24
У РФ може бути до 10 одиниць балістичної ракети, якою вона вчора вдарила по Дніпру – заступник начальника ГУР
15:44
Покровська РВА евакуюється до Криворізької сільської громади — Гончаренко
15:40
Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ►
усі новини
ВІДЕО
Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ► Прапор РФ у Кураховому. У Маріуполі на житло чекають 10 тисяч сімей. Як виглядає залізничний вокзал у Донецьку — дайджест ►
22 листопада, 21:22
Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ► Це перегони з часом: поліція продовжує евакуювати людей із Курахового ►
22 листопада, 15:40
«Джавелін» ВМС атакував БМП РФ на Курщині. Фото: кадр із відео Українські морпіхи атакували БМП із російською піхотою на Курщині
22 листопада, 14:40
ГУР завдало ракетного удару по ЗС РФ. Фото: кадр із відео ГУР завдало ракетного удару по скупченню російських військ
22 листопада, 06:25
Василь Веремейчик. Фото: ASTRA В'єтнам видав Білорусі бійця, який воював за Україну: йому загрожує страта
21 листопада, 17:50
Поліцейський батальйон Донеччини готували фахівці «Азова». Фото: кадр із відео Стрілецький батальйон поліції Донеччини вирушив на передову
21 листопада, 16:48

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір