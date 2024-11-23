Відділення «Укрпошти», по яких місяць тому вдарила РФ, знову відкрито на Донеччині

Два відділення «Укрпошти» відновили свою роботу на Донеччині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, йдеться про відділення пошти у Миколаївці та Олексієво-Дружківці. Місяць тому російські війська вдарили по цих населених пунктах.



Для відділення у Миколаївці знайшли нове приміщення. Воно розбите під час обстрілів не вперше. У 2014 році відділення також зазнало обстрілів російських військових та бойовиків. Уряд Японії тоді допоміг «Укрпошті» відновити відділення. Через 10 років його знову пошкоджено.



В Олексієво-Дружківці встановили сучасне модульне відділення із додатковим захистом. Саме модульне облаштування допомагає пошті швидко відновити роботу пошти, наголосив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Воно знаходилося неподалік відділення «Нової пошти», яке також було знищено авіаударом.

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