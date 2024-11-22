Суд відправив у в'язницю чоловіка, котрий у Слов'янську коригував вогонь російських військ

Суд засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка, який коригував російський вогонь із бойових позицій українських військ на Слов'янському напрямку. Про це повідомила Служба безпеки України.



«За даними слідства, засудженим є 55-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські повідомлення в забороненій соцмережі "Однокласники". Надалі він вів комунікацію із ворогом через анонімний чат у месенджері, куди спрямовував геолокацію потенційних цілей», — повідомила СБУ.



Для конспірації інформатор видаляв листування зі своїм куратором після кожного сеансу зв'язку.



Під прицілом окупантів були опорні пункти оборони та вогневі позиції далекобійної артилерії Збройних Сил України.



Співробітники СБУ затримали чоловіка у листопаді 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Слов'янську.



Під час обшуку у приміщенні засудженого вилучили ноутбук та мобільні телефони, які він використовував для спілкування з окупантами.



Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив коригувальнику 10 років позбавлення волі.

Раніше суд засудив до 15 років позбавлення волі мешканку Донецької області, яка за завданням російських кураторів коригувала ракетні удари окупаційних військ.



Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині, ним виявився 22-річний оператор БпЛА однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.



Раніше Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували російські удари по Полтавській та Сумській областях.