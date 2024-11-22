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Поблизу Вугледару російські окупанти розстріляли п`ять українських військових

22 листопада 2024, 17:45

Поблизу Вугледару російські окупанти розстріляли п`ять українських військових

Росіяни вбили 5 українських військових. Фото: прокуратура Росіяни вбили 5 українських військових. Фото: прокуратура

Російські окупанти вкотре вчинили воєнний злочин проти українських військових. Зокрема, поблизу Вугледара Донецької області росіяни розстріляли п'ять полонених українських солдатів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння військового злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

«За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу міста Вугледар. Під час наступу окупанти взяли в полон 5 беззбройних українських захисників», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох — під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, створені задля встановлення всіх причин події.

Раніше ми писали, що 20 листопада російські окупанти вкотре розстріляли полонених ЗСУ. У прокуратурі Донецької області повідомили, що це сталося на Покровському напрямі. Розпочато розслідування за фактом скоєння військового злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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