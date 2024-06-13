ССО вразили російську станцію Р-416ГМ: вперше в історії війни

СЗГ ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.Фото: соцмережі

Українські військовослужбовці знищили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. Це сталося вперше. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



«Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що російська армія має цей комплекс на озброєнні з 2018 року. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.



З цією метою оператори завдали вогневого ураження однієї з новітніх розробок, яка надійшла на озброєння ССО. В результаті точної роботи станція Р-416ГМ уражена, зокрема, порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ.



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