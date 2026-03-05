Іранський «Шахед» атакував Міжнародний аеропорт Нахічевань

Удар по території біля аеропорту Нахічевань.

Іранський безпілотник «Шахед» здійснив удар по Міжнародному аеропорту в Нахічевані, Азербайджан. Відео атаки з’явилося у мережі X.

Іранський Шахед ударив по Міжнародному аеропорту в Нахічевані, Азербайджан pic.twitter.com/hvi7dUhrie — Serhii Sternenko (@sternenko) March 5, 2026

Згодом про інцидент повідомив Telegram-канал Exilenova+, зазначивши, що удар було завдано ірано-російським «Шахедом».



Канал Ukraine Context уточнив, що для атаки використовувався не звичайний дрон Shahed-136, а дальнобійний варіант Arash 2.



Раніше Центральне командування Збройних сил США опублікувало кадри знищення іранських вантажівок, переобладнаних під пускові установки для «Шахедів» та ракет Fateh.

Діяльність до eliminate Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. Ми є finding and destroying ці threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz - US Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»