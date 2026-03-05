Трамп заявив, що Путін готовий укласти мирну угоду, а Зеленського звинуватив у затягуванні переговорів

Трамп звинуватив Зеленського у затягуванні переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні продовжуються. Крім того, він звинуватив українського президента Володимира Зеленського у затягуванні переговорів. Про це повідомляє Politico.



«Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду», — сказав Трамп.



Також Трамп заявив, що, на його думку, глава Кремля Володимир Путін готовий до переговорів щодо припинення війни.



«Я думаю, Путін готовий до угоди», — уточнив Трамп.



Своєю чергою, Трамп додав, що український лідер не виявляє достатньої готовності до переговорів.



«Неймовірно, що він є на заваді. У вас нема козирів. Тепер у нього їх ще менше», — резюмував голова Білого дому.



Раніше ми писали, що російські чиновники все більше схиляються до думки, що немає сенсу продовжувати мирні переговори з Україною під проводом США, якщо Київ не готовий поступитися територією задля досягнення угоди.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»