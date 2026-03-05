Сили оборони отримали новий оптоволоконний дрон із рекордною дальністю ураження

ЗСУ отримали новий оптоволоконний дрон. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило ударний квадрокоптер «Пташка» українського виробництва до експлуатації у Силах оборони, він уже активно застосовується на фронті.



В оборонному відомстві уточнили, що коптер має оптоволоконний канал управління та може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км.



«Це рекордний показник глибини поразки серед усіх кодифікованих зразків безпілотників цього типу. Ударний безпілотний комплекс нового покоління «Пташка» створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій. Він має посилену композитну раму, високопродуктивні електричні двигуни, тягові гвинти та розділений акумуляторний блок для стабільної роботи. Конструкцію дрону збалансовано для виконання необхідних маневрів у польоті», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, «пташка» може виконувати завдання вдень та вночі, за різних погодних умов і навіть за сильного поривчастого вітру.



Раніше ми писали, що США для України відновлюють виробництво бронетранспортерів MSFV, які спочатку розроблялися для Афганістану.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

