«Білі янголи» вивезли з Миколаївки 6 мирних жителів

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали з Миколаївки Донецької області шестеромешканців, найменшому — 4 роки, найстаршого — 91 рік. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«У місті дуже небезпечно. Дрони, КАБи — все летить. Обмежений простір для дитини — ніде не погуляєш, не відвідаєш дитячі місця. Евакуація — це вже потреба», — розповіла мати чотирирічного Артема.



Жінка зізналася, що самостійно їхати було надто ризиковано. Тому за допомогою звернулася до поліцейського підрозділу «Білий янгол».





Поліцейські також допомогли виїхати жінці з 11-річною дочкою та котом, а також двом їхнім літнім сусідкам.



Усіх евакуйованих доставили до безпечніших регіонів країни.



