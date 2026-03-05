Сили оборони завдали удару по району базування системи ППО в Криму та знищили склад окупантів у Маріуполі

Удар по складу ПММ в окупованому Маріуполі. Фото: кадр із відео

В останні дні Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серію ударів по об'єктах забезпечення російських військ на окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Внаслідок цього знищений район базування зенітно-ракетної системи С-400 у селі Орлівка в окупованому Криму.



На захопленій Донеччині ЗСУ також уразили три склади паливно-мастильних матеріалів – один у Маріуполі та два у селищі Новоамвросіївське, у сусідньому місті Амвросіївка знищили склад матеріально-технічного забезпечення. Крім того, знищили об'єкт ремонтно-відновлювального підрозділу ЗС РФ в окупованому селищі Зачатівка.



«Знищення складів ПММ та МТЗ істотно підриває наступальний потенціал ворога», – зазначили у ССО.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили ретранслятор пункту управління «шахедами» та склад боєприпасів в окупованих Криму та Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко