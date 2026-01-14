СБС поразили ключевые элементы ПВО на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей

За двое суток украинские беспилотники Сил беспилотных систем (СБС) вывели из строя шесть единиц российских зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций.



Удары были нанесены средствами класса middle strike в оперативной глубине временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Об этом сообщает проект Victory Drones.



Речь идет о поражении элементов так называемой «многоуровневой ПВО» противника. В течение 48 часов, с 12 по 14 января 2026 года, были уничтожены на временно оккупированных территориях:

— ЗРК «Тор» в Мариупольском районе Донецкой области;

— радиолокационная станция «Витязь» 50Н6Е там же, в Мариупольском районе;

— ЗРК «Бук» в Пологовском районе Запорожской области;

— ЗРК «Бук-М1» в Волновахском районе Донецкой области;

— ЗРК «Стрела-10» в Пологовском районе Запорожской области;

— ЗРК «Тор-М2» также в Пологовском районе.

Как уточняется, «визиты вежливости» нанесли беспилотники 412-й бригады СБС «Немезис» в координации с новосозданным Центром глубинного поражения группировки СБС. Отдельно отмечается, что зенитный комплекс «Стрела-10» был поражен «Птицами» 413-го полка СБС «Рейд».

По данным Victory Drones, глубина поражений составляла от 46 до 160 километров от линии боевого соприкосновения. Применялись боевые части массой более 10 килограммов, что «не оставляет шансов на сохранение боеспособности даже легкобронированным, но высокостоимостным средствам противовоздушной обороны противника».

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ сорвали наступление российских войск в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»