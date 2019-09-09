Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 9 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Франция хочет, чтобы встреча на уровне лидеров «нормандскго формата», посвященная Донбассу, прошла в Париже в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Точная дата проведения саммита «нормандского формата» пока неизвестна. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.



Имя боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха изначально фигурировало в переговорах президентов Украины и России о взаимном освобождении удерживаемыми лицами. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак. Российский адвокат Николай Полозов считает, что Россия может выдать Голландии Цемаха по запросу страны, однако это «вопрос политической воли».



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург.



В «МЧС» при группировке «ЛНР» 8 сентября поступило анонимное сообщение о заминировании памятников Луганска, которое оказалось ложным. В тот же день из «МВД» поступило сообщение о том, что в Луганске в лесополосе детьми обнаружены мешки с взрывоопасными предметами.



В районе одной из детских больниц Донецка нашли взрывоопасный предмет, сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники.



В Донецке 8 сентября был открыт памятник российскому императору Николаю II.



Житель Стаханова (Кадиевка, неподконтрольная украинской власти территория Луганской области) осужден так называемым судом группировки «ЛНР» на 17 лет за разбой и убийство женщины.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольной боевикам Горловки к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».



Экономика



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что у той территории Донецкой области, которую контролирует группировка, есть проблемы со сбытом угля из местных шахт.

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