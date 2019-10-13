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ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия

13 октября 2019, 13:15

ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия

Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» 11 октября запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение вооружений на Донбассе, однако международные наблюдатели фиксируют обострение конфликта в последние дни.  

«11 октября наблюдатели видели, что на блокпосту вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение», - говорится в отчете СММ. 

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября в 12:00 на участке разведения в районе Петровского.  

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Миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

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«Большинство нарушений режима "тишины" зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции», - отмечают в СММ ОБСЕ. 

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивала на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».

Мероприятия по возобновлению процесса разведения в районе Золотого и Петровского пока не начались.

Украинская и российская стороны разошлись во мнениях касательно условий для начала разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Прочее
Разведение сторон

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