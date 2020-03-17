По данным Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, с начала года от военных действий на Донбассе пострадал 21 человек, из которых 2 погибших и 19 раненых. Об этом сообщается в отчете миссии.



Также в миссии сообщили, что в период с 24 февраля по 8 марта зафиксировали почти 2500 противотанковых мин.



«Среди этих мин 75% были обнаружены ранее, многие из них лежали на дорогах или вблизи дорог, по которым ежедневно пользуются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», — говорится в сообщении.