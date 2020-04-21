По беспилотнику ОБСЕ стреляли в ОРЛО

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу в на окраине неподконтрольного украинским властям Калинового Луганской области. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Инцидент произошел 19 апреля. «Находясь на восточной окраине Калинового и управляя полетом БПЛА СММ малого радиуса действия, команда миссии слышала 50 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1–2 км к юго-западу», — отмечается в отчете.



По оценке СММ ОБСЕ, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1,5 км к юго-западу.

Наблюдатели вернули аппарат и покинули этот район.



Ранее сообщалось, что ОБСЕ узнала детали гибели девушки в поселке под Горловкой при обстреле.