В ДонОГА не знают, с кем контактировал умерший от COVID-19 житель Дружковки

Круг контактных лиц умершего вследствие коронавируса пенсионера из Дружковки до сих пор не установлен. 84-летний мужчина, у которого подтвердился COVID-19, скончался 6 апреля.



Пенсионер вел активный образ жизни, однако из-за его смерти установить достоверно всех его контактных лиц невозможно, рассказал замначальника управления стратегического развития здравоохранения при ДонОГА Александр Педенко.



«К сожалению, насколько мне известно, так и неизвестно (с кем контактировал умерший, — прим.). Мужчина хоть и в преклонном возрасте вел активную жизнь», — сказал он во время брифинга в понедельник.



«Дружковка контролирует (ситуацию, — прим.): не было выявлено положительных экспресс-тестов», — добавил он.



В Донецкой области на данный момент зафиксирован один летальный случай от коронавируса. Всего на подконтрольной властям территории выявлено 52 человека с COVID-19.