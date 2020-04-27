По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19





По состоянию 27 апреля в Украине коронавирус выявлен у 9009 человек, из них 220 скончались, 864 — выздоровели. На подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 52 случая COVID-19, на Луганщине — 32.

326 человек госпитализированы в больницы на подконтрольной боевикам территории Донетчины с подозрением на COVID-19, заявляют в группировке «ДНР». Формирование пока признает 78 случаев коронавируса, «ЛНР», в свою очередь — 70. Официальной информации о ситуации с COVID-19 в отдельных районах нет.



Группировка «ДНР» намерена разрешить нерегулярный пропуск через КПВВ людей, у которых есть неотложные гуманитарные потребности. Для пересечения линии соприкосновения необходимо получить одобрение Командующего Объединенных сил.



Круг контактных лиц умершего вследствие коронавируса пенсионера из Дружковки до сих пор не установлен. 84-летний мужчина, у которого подтвердился COVID-19, скончался 6 апреля.



Политика



Накануне видеоконференции в «нормандском формате» лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ход реализации договоренностей «нормандской четверки» по итогу декабрьского саммита в Париже.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров не доволен повесткой предстоящей видеоконференции стран «нормандского формата» на уровне министров, запланированной на 30 апреля.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене» и «незаконном обороте боеприпасов».



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