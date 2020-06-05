«ЛНР» и «ДНР» не будут открывать КПВВ со своей стороны 10 июня

Группировка «ЛНР» не будет открывать пункт пропуска «Станица Луганская» со своей стороны 10 июня. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в комментарии телеканалу «Луганск 24».



Намерение Украины открыть КПВВ с 10 июня Кобцева назвала «провокацией» и призвала местных жителей не приезжать на пункт пропуска.



Обновлено. Группировка «ДНР» также не планирует открывать пункт пропуска на линии соприкосновения 10 июня. Об этом сообщил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.



Пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб отметил в комментарии «Интерфакс-Украина», что открытие украинской стороной КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Станица Луганская» 10 июня еще не гарантирует, что что люди смогут пересечь линию соприкосновения.



«Мы не можем комментировать действия оккупационной власти. У нас командующий Объединенных сил определил возобновить пропуск, так что будем возобновлять. А уже завтра, как будет проходить процесс пропуска, тогда сможем сообщить более детально», — подчеркнул он.

С 10 июня украинская сторона возобновит работу двух из пяти КПВВ на Донбассе: «Марьинки» в Донецкой области и «Станицы Луганской» в Луганской области. При этом они будут работать с 11:00 до 14:00, а пересекающим нужно соблюдать противоэпидемиологические нормы и дать согласие на двухнедельную самоизоляцию.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» в конце марта закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР», а «ДНР» отказалась