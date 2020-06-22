Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска

22 июня 2020, 17:37

«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска

На пункте пропуска «Еленовка» группировки «ДНР» людей пропускают на подконтрольную Украине территорию только при условии сдачи отпечатков пальцев и их фотографирования.

Об этом сообщают местные жители в тематических группах в соцсетях о ситуации на блокпостах. 

Отмечается, что это процедура занимает около 15 минут на человека, что замедляет пропуск людей. В "ДНР" 

«Простояла целый день на одном месте. ДНР как всегда. Сказали, что будут пропускать в среднем по 300 человек в день», — рассказала одна из пересекающих линию срприкосновения.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое».

При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. При этом пересекающию должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
еленовка Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:37
«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска
16:19
«ДНР» не впускает трех пенсионеров, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое»
15:06
«ДНР» назвала условия въезда в ОРДО: включение в список и двухнедельная обсервация
11:32
Украина открыла КПВВ «Новотроицкое»
11:03
«ДНР» заявила о двух новых умерших из-за коронавируса
09:57
«ЛНР» сообщила о 471 случае COVID-19
23:43
Главные новости Донбасса за неделю
16:55
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения
14:43
«ДНР» заявила, что откроет пункт пропуска «Еленовка» 22 июня на выезд, а с 25 июня — на въезд
10:35
На оккупированной Донетчине число случаев коронавируса превысило 1000
10:15
В «ДНР» заявили о ранении жительницы Донецка в результате обстрела
19:23
Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►
12:01
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
23:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 июня
22:20
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины у Петровского и нашла новые мины
все новости
18:10
В Минобразования хотят реинтегрировать детей из ОРДЛО: Чтобы не воевали против нас
17:37
«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска
17:19
Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела боевиков
16:57
Киев и 10 областей попали под ослабление карантина
16:19
«ДНР» не впускает трех пенсионеров, которые пересекли КПВВ «Новотроицкое»
16:18
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля
15:06
«ДНР» назвала условия въезда в ОРДО: включение в список и двухнедельная обсервация
14:45
Зеленский предложил сделать поступление для детей из ОРДЛО во все украинские вузы без ВНО
13:45
Командира батальона ОУН Коханивского приговорили к двум годам тюрьмы с отсрочкой
13:04
Телеканал «112 Украина» сегодня собирается транслировать концерт в Кремле
13:02
Зеленский подписал закон о сдаче итоговой аттестации и ВНО по желанию
12:36
Треть украинцев жалеют о распаде СССР — опрос КМИС
11:32
Украина открыла КПВВ «Новотроицкое»
11:03
«ДНР» заявила о двух новых умерших из-за коронавируса
10:44
МИД презентовал интерактивную карту для планирования путешествий за границу в пандемию
все новости
ВИДЕО
В Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке: разрушены несколько этажей, есть погибшие
21 июня, 13:11
Бунт в «ЛНР» и судьба захваченных предприятий. Донбасс сегодня ►
20 июня, 19:23
«Полиция ДНР» избила нарушителей комендантского часа в Зугрэсе
20 июня, 12:01

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция