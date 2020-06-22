«ДНР» берет отпечатки пальцев и фотографирует людей на пункте пропуска

На пункте пропуска «Еленовка» группировки «ДНР» людей пропускают на подконтрольную Украине территорию только при условии сдачи отпечатков пальцев и их фотографирования.



Об этом сообщают местные жители в тематических группах в соцсетях о ситуации на блокпостах.



Отмечается, что это процедура занимает около 15 минут на человека, что замедляет пропуск людей. В "ДНР"



«Простояла целый день на одном месте. ДНР как всегда. Сказали, что будут пропускать в среднем по 300 человек в день», — рассказала одна из пересекающих линию срприкосновения.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое».



При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. При этом пересекающию должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.