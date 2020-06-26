Жительница Испании опровергла благодарность Медведчуку за освобождение из тюрьмы «ДНР»

Жительница Испании, украинка Евгения Йепес опровергла информацию о том, что благодарила народного депутата и одного из лидеров пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука за освобождение из тюрьмы группировки «ДНР» в Донецке.



Об этом она сказала в интервью «Новостям Донбасса».



Бывшая дончанка Йепес была задержана «МГБ ДНР» 3 июня в Донецке за то, что сняла флаг России и, как позже выяснилось, флаг «ДНР» с балкона своей квартиры в центре Донецка. Эти флаги без ее разрешения туда повесили коммунальщики. Женщина находилась в заключении до 20 июня. После этого «ДНР» ее «депортировали» на подконтрольную Украине территорию.



Евгения считает, что ее освобождение стало возможно благодаря международному резонансу, который инициировал ее муж. В частности, о задержании Йепес упоминалось во время заседания Трехсторонней контактной группы.



О «благодарности» Медведчуку «за освобождение» в своих новостных выпусках сегодня сообщили телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти каналы связывают с Медведчуком, но формально они принадлежат его однопартийцу Тарасу Козаку.

Три этих канала ссылались на якобы слова Йепес в испанской газете El Pais. Йепес подчеркивает, что медиа из «пула Медведчука» некорректно перевели материал и сманипулировали.



«Можно прочитать статью. Даже если человек не знает испанский язык, он может ее перевести. Я не благодарила и не собираюсь благодарить Виктора Медведчука. Получилось бы, что я поблагодарю [президента России Владимира] Путина, поблагодарив Медведчука. В El Pais, естественно, не было от меня никакой благодарности», — сказала Йепес.



Она сравнила «благодарность Медведчуку», озвученную на телеканалах, с повешенным на ее балкон российским флагом без разрешения.



В конце статьи El Pais отмечалось, что об исчезновении украинки с видом на жительство в Испании было сообщено в МИД Испании и его посольства в Киеве и Москве, ОБСЕ, различным органом ООН, Красному Кресту, «российским "наставникам" сепаратистов в Восточной Украине», а также политику Виктору Медведчуку, «лидеру парламентской оппозиции, которого считают человеком Путина в Украине».



Также в статье отмечается, что в понедельник, когда вышел материал, «Евгения не знала о конкретных шагах, предпринятых для ее освобождения, но выразила свою благодарность всем тем, кто вмешался от ее имени в гуманитарных целях».



В разговоре с «НД» Йепес сказала, что ни Медведчук, ни представители его партии, ни связанные с ним телеканалы с ней не связывались после освобождения. Она также уверена, что с этим политиком не контактировал ее муж, гражданин Испании, потому что он «абсолютно проукраинских и проевропейских взглядов и не поддерживает эту пророссийскую позицию».